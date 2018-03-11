Ремонт трикотажа.
Даже самый качественный трикотаж не застрахован от механических повреждений. Одно неосторожное движение, и на любимом изделии может появиться зацепка или разрыв, влекущий за собой роспуск соседних петель и неминуемое образование дырок. Восстановить поврежденный участок в домашних условиях практически нереально. Работа с трикотажем требует индивидуального подхода, так как он принципиально отличается от стандартных тканей. По сути, трикотаж представляет собой вязаное полотно, поэтому даже одна поврежденная нить способна спровоцировать появление дефекта полотна. Из-за сложной структуры ремонт трикотажа считается тонкой, кропотливой работой, доверить которую лучше профессионалам. Мастера нашего ателье способны отреставрировать трикотаж с повреждениями различной степени сложности! Реставраторы вернут первоначальный вид вашей любимой вещи. Мы ремонтируем трикотаж любой толщины и фактур, в том числе ажурное полотно; способны устранить практически любое повреждение, будь то затяжки, дыры от моли, от стиральной машины, от неосторожного обращения, истирания и прочее.
Услуги по ремонту трикотажной одежды
- Укорачивание трикотажных изделий
- Перезакрытие края
- Кетлевка
- Устранение затяжек
- устранение мелких повреждений (дырки, разрывы, потертости, затяжки, локальный износ, частичная порча материала молью и другими вредителями);
- восстановление швов и обработка петель;
- замена манжет, подвязов и воротничков, а также фурнитуры (крючков, пуговиц и молний);
- маскировка неустранимых дефектов с помощью аппликаций, шевронов, вышивки или установки заплаток;
- подъем петель во время ремонта вязаного трикотажа;
- художественная штопка;
- тотальная коррекция трикотажного изделия по фасону и размеру.
Ручницы поднимут петли, расправят затяжки, уплотнят и вывяжут фрагменты на протертых местах. Независимо от того какой ремонт трикотажных изделий производится – укорачивание трикотажа или реставрация – Вам гарантирован индивидуальный подход.
Все виды работ по ремонту трикотажной одежды выполняются профессионально и на высоком уровне.
Наши специалисты используют различные технологии и способы реставрации и ремонта трикотажа. Профессиональные мастера нашего ателье знают все секреты ремонта трикотажной одежды.
|Услуга
|Стоимость за 1 см.
|Кетлевка
|400-850
|Поднятие петель
|350-700
|Устранение повреждения
|350-850
|Устранение затяжки
|300-700
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Ремонт трикотажной одежды на Ленинском проспекте, метро Новаторская, Проспект Вернадского.