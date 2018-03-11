Ремонт трикотажа.

Ремонт трикотажа Даже самый качественный трикотаж не застрахован от механических повреждений. Одно неосторожное движение, и на любимом изделии может появиться зацепка или разрыв, влекущий за собой роспуск соседних петель и неминуемое образование дырок. Восстановить поврежденный участок в домашних условиях практически нереально. Работа с трикотажем требует индивидуального подхода, так как он принципиально отличается от стандартных тканей. По сути, трикотаж представляет собой вязаное полотно, поэтому даже одна поврежденная нить способна спровоцировать появление дефекта полотна. Из-за сложной структуры ремонт трикотажа считается тонкой, кропотливой работой, доверить которую лучше профессионалам. Мастера нашего ателье способны отреставрировать трикотаж с повреждениями различной степени сложности! Реставраторы вернут первоначальный вид вашей любимой вещи. Мы ремонтируем трикотаж любой толщины и фактур, в том числе ажурное полотно; способны устранить практически любое повреждение, будь то затяжки, дыры от моли, от стиральной машины, от неосторожного обращения, истирания и прочее.

Услуги по ремонту трикотажной одежды

  • Укорачивание трикотажных изделий
  • Перезакрытие края
  • Кетлевка
  • Устранение затяжек
  • устранение мелких повреждений (дырки, разрывы, потертости, затяжки, локальный износ, частичная порча материала молью и другими вредителями);
  • восстановление швов и обработка петель;
  • замена манжет, подвязов и воротничков, а также фурнитуры (крючков, пуговиц и молний);
  • маскировка неустранимых дефектов с помощью аппликаций, шевронов, вышивки или установки заплаток;
  • подъем петель во время ремонта вязаного трикотажа;
  • художественная штопка;
  •  тотальная коррекция трикотажного изделия по фасону и размеру.

Ручницы поднимут петли, расправят затяжки, уплотнят и вывяжут фрагменты на протертых местах. Независимо от того какой ремонт трикотажных ремонт трикотажной одеждыизделий производится – укорачивание трикотажа или реставрация – Вам гарантирован индивидуальный подход.

Все виды работ по ремонту трикотажной одежды выполняются профессионально и на высоком уровне.

Наши специалисты используют различные технологии и способы реставрации и ремонта трикотажа. Профессиональные мастера нашего ателье знают все секреты ремонта трикотажной одежды.

УслугаСтоимость за 1 см.
Кетлевка400-850
Поднятие петель350-700
Устранение повреждения350-850
Устранение затяжки300-700

До и после

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    Ремонт трикотажной одежды на Ленинском проспекте, метро Новаторская, Проспект Вернадского.

    АТЕЛЬЕ НА ЛЕНИНСКОМ ПРОСПЕКТЕ

    г.Москва, Ленинский проспект д.110, корп.1

     +7(495 )920-60-58

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      АТЕЛЬЕ НА ЛЕНИНСКОМ ПРОСПЕКТЕ

      г.Москва, Ленинский проспект д.110, корп.1

       +7(495 )920-60-58

      vmarian.atele@mail.ru

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