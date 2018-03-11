Даже самый качественный трикотаж не застрахован от механических повреждений. Одно неосторожное движение, и на любимом изделии может появиться зацепка или разрыв, влекущий за собой роспуск соседних петель и неминуемое образование дырок. Восстановить поврежденный участок в домашних условиях практически нереально. Работа с трикотажем требует индивидуального подхода, так как он принципиально отличается от стандартных тканей. По сути, трикотаж представляет собой вязаное полотно, поэтому даже одна поврежденная нить способна спровоцировать появление дефекта полотна. Из-за сложной структуры ремонт трикотажа считается тонкой, кропотливой работой, доверить которую лучше профессионалам. Мастера нашего ателье способны отреставрировать трикотаж с повреждениями различной степени сложности! Реставраторы вернут первоначальный вид вашей любимой вещи. Мы ремонтируем трикотаж любой толщины и фактур, в том числе ажурное полотно; способны устранить практически любое повреждение, будь то затяжки, дыры от моли, от стиральной машины, от неосторожного обращения, истирания и прочее.

Услуги по ремонту трикотажной одежды

Укорачивание трикотажных изделий

Перезакрытие края

Кетлевка

Устранение затяжек

устранение мелких повреждений (дырки, разрывы, потертости, затяжки, локальный износ, частичная порча материала молью и другими вредителями);

восстановление швов и обработка петель;

замена манжет, подвязов и воротничков, а также фурнитуры (крючков, пуговиц и молний);

маскировка неустранимых дефектов с помощью аппликаций, шевронов, вышивки или установки заплаток;

подъем петель во время ремонта вязаного трикотажа;

художественная штопка;

тотальная коррекция трикотажного изделия по фасону и размеру.

Ручницы поднимут петли, расправят затяжки, уплотнят и вывяжут фрагменты на протертых местах. Независимо от того какой ремонт трикотажных изделий производится – укорачивание трикотажа или реставрация – Вам гарантирован индивидуальный подход.

Все виды работ по ремонту трикотажной одежды выполняются профессионально и на высоком уровне.

Наши специалисты используют различные технологии и способы реставрации и ремонта трикотажа. Профессиональные мастера нашего ателье знают все секреты ремонта трикотажной одежды.