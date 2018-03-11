ПОШИВ КОПИЙ БРЕНДОВ ОДЕЖДЫ

Хотите точно такое, как на обложке – не проблема.

Опытные закройщики и швеи в точности повторят представленную вами модель и при необходимости внесут коррективы с учетом Ваших особенностей и пожеланий.

Наши специалисты гарантируют Вам результат, который не отличить от аналога, безупречный крой как у именитых дизайнеров. А еще, неоспоримый бонус, Вы можете стать обладательницей модного дизайнерского изделия еще до продажи его в магазине, посмотрев модный показ текущего сезона.

Наши дизайнеры и стилисты подберут необходимую фактуру ткани и фурнитуру необходимую для точности выполнения заказанного Вами изделия. Вы получаете уникальную возможность собрать в своем гардеробе капсулу модных вещей будущего модного сезона, до ее поступления в бутики. Будьте всегда в тренде вместе с нами!
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Пошив копий брендов одежды
Пошив копий брендовой одежды
Ателье МАРиАН пошив копий брендов

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    АТЕЛЬЕ НА ЛЕНИНСКОМ ПРОСПЕКТЕ

    г.Москва, Ленинский проспект д.110, корп.1

     +7(495 )920-60-58

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      АТЕЛЬЕ НА ЛЕНИНСКОМ ПРОСПЕКТЕ

      г.Москва, Ленинский проспект д.110, корп.1

       +7(495 )920-60-58

      vmarian.atele@mail.ru

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