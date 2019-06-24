Пошив одежды на заказ – специализация ателье «МАРиАН»

Очередные поиски подходящей одежды в столичных магазинах и бутиках оказались абсолютно безуспешными? Не отчаивайтесь, а лучше – сразу загляните в салон-ателье «МАРиАН» на Ленинском!

Мы предлагаем широчайший спектр услуг по пошиву одежды на заказ – от изготовления офисных look’ов до создания уникальных в своем роде вечерних и свадебных нарядов. Индивидуальный пошив одежды – наша основная специализация.

Мы говорим решительное «Нет!» табличным размерам и неточному крою, девиз ателье – только идеальная посадка и максимальный комфорт! К тому же, бережно сшитая нашими мастерицами одежда ничем не отличается от магазинной, а вот по качеству – в разы превосходит последнюю!

Индивидуальный пошив одежды от ателье «МАРиАН» – это:

100-процентная гарантия безупречной посадки на фигуре любого типа;

оптимальный способ получить желаемую вещь, сэкономив время и силы на утомительный шопинг;

уникальная возможность пополнить гардероб единственной в своем роде одеждой, созданной с учетом всех стилистических предпочтений.

Профессионализм модельеров-дизайнеров, портных и швей мастерской «МАРиАН» позволяет воплотить в жизнь любую идею клиента, вне зависимости от сложности фасона или ткани. Мы предлагаем индивидуальный подход, обеспечиваем высочайшее качество работы и гарантируем превосходный результат.

Стоимость пошива одежды весьма демократична, а сроки выполнения заказов – строго фиксированные. Соответственно, сшить одежду в ателье удастся предельно быстро, при этом – в качестве готового изделия не получится усомниться.

Услуги по пошиву одежды

Мастерицы салона-ателье «МАРиАН» оказывают следующие услуги по изготовлению одежды по индивидуальным меркам:

пошив женской одежды

сарафаны и платья – деловые, повседневные, коктейльные, свадебные;

майки и футболки;

жакеты, жилеты и кардиганы;

юбки, брюки, шорты и комбинезоны;

костюмы – деловые, корпоративные, спортивные, стилизованные, карнавальные;

верхняя одежда – накидки, куртки, пальто, плащи, шубы, дубленки и многое другое.

пошив мужской одежды

костюмы и смокинги;

рубашки и сорочки;

пиджаки и жилеты;

брюки, джинсы, комбинезоны и шорты;

жилеты, плащи, тренчи, пальто и многое другое.

пошив детской одежды

платья и сарафаны;

юбки, брюки, комбинезоны и шорты;

майки, футболки, пижамы;

школьная форма;

верхняя одежда.

пошив верхней одежды из кожи и меха

шубы и полушубки;

дубленки и куртки;

парки и пуховики;

жилеты и болеро;

манто и палантины;

шапки, береты и многое другое.

6 этапов индивидуального пошива одежды:

обсуждение модели (создание и одобрение эскиза, выбор и расчет количества тканей, подбор подходящей фурнитуры); снятие индивидуальных замеров; отшив изделия по персонально разработанным лекалам; первая примерка с последующей корректировкой для безупречной посадки; дошив изделия с учетом внесенных в крой изменений; финальная примерка и выдача готового изделия.

У вас есть идеи по созданию идеального платья, пальто или костюма? Срочно приходите к нам с заказом на обновку! Наш салон –один из лучших в Москве по пошиву современной одежды для женщин, мужчин и детей! А еще, «МАРиАН» — это уютное ателье, в стенах которого всегда царит доброжелательная атмосфера.

Мы открыты к общению, поэтому обсуждаем с клиентом каждый нюанс, а также учитываем все его пожелания. Наши опытные специалисты с радостью помогут подобрать удачную модель одежды, предложат различные варианты материалов, покроя, отделки и фурнитуры, а также моментально сделают правильный расчет необходимого количества ткани.

Салон-ателье «МАРиАН» — отличный выбор тех, кто предпочитает индивидуальный пошив одежды на заказ!