Пошив
Пошив одежды на заказ. Ателье МАРиАН
Пошив одежды на заказ – специализация ателье «МАРиАН»
Очередные поиски подходящей одежды в столичных магазинах и бутиках оказались абсолютно безуспешными? Не отчаивайтесь, а лучше – сразу загляните в салон-ателье «МАРиАН» на Ленинском!
Мы предлагаем широчайший спектр услуг по пошиву одежды на заказ – от изготовления офисных look’ов до создания уникальных в своем роде вечерних и свадебных нарядов. Индивидуальный пошив одежды – наша основная специализация.
Мы говорим решительное «Нет!» табличным размерам и неточному крою, девиз ателье – только идеальная посадка и максимальный комфорт! К тому же, бережно сшитая нашими мастерицами одежда ничем не отличается от магазинной, а вот по качеству – в разы превосходит последнюю!
Индивидуальный пошив одежды от ателье «МАРиАН» – это:
- 100-процентная гарантия безупречной посадки на фигуре любого типа;
- оптимальный способ получить желаемую вещь, сэкономив время и силы на утомительный шопинг;
- уникальная возможность пополнить гардероб единственной в своем роде одеждой, созданной с учетом всех стилистических предпочтений.
Профессионализм модельеров-дизайнеров, портных и швей мастерской «МАРиАН» позволяет воплотить в жизнь любую идею клиента, вне зависимости от сложности фасона или ткани. Мы предлагаем индивидуальный подход, обеспечиваем высочайшее качество работы и гарантируем превосходный результат.
Стоимость пошива одежды весьма демократична, а сроки выполнения заказов – строго фиксированные. Соответственно, сшить одежду в ателье удастся предельно быстро, при этом – в качестве готового изделия не получится усомниться.
Услуги по пошиву одежды
Мастерицы салона-ателье «МАРиАН» оказывают следующие услуги по изготовлению одежды по индивидуальным меркам:
- пошив женской одежды
- сарафаны и платья – деловые, повседневные, коктейльные, свадебные;
- майки и футболки;
- жакеты, жилеты и кардиганы;
- юбки, брюки, шорты и комбинезоны;
- костюмы – деловые, корпоративные, спортивные, стилизованные, карнавальные;
- верхняя одежда – накидки, куртки, пальто, плащи, шубы, дубленки и многое другое.
- пошив мужской одежды
- костюмы и смокинги;
- рубашки и сорочки;
- пиджаки и жилеты;
- брюки, джинсы, комбинезоны и шорты;
- жилеты, плащи, тренчи, пальто и многое другое.
- пошив детской одежды
- платья и сарафаны;
- юбки, брюки, комбинезоны и шорты;
- майки, футболки, пижамы;
- школьная форма;
- верхняя одежда.
- пошив верхней одежды из кожи и меха
- шубы и полушубки;
- дубленки и куртки;
- парки и пуховики;
- жилеты и болеро;
- манто и палантины;
- шапки, береты и многое другое.
6 этапов индивидуального пошива одежды:
- обсуждение модели (создание и одобрение эскиза, выбор и расчет количества тканей, подбор подходящей фурнитуры);
- снятие индивидуальных замеров;
- отшив изделия по персонально разработанным лекалам;
- первая примерка с последующей корректировкой для безупречной посадки;
- дошив изделия с учетом внесенных в крой изменений;
- финальная примерка и выдача готового изделия.
У вас есть идеи по созданию идеального платья, пальто или костюма? Срочно приходите к нам с заказом на обновку! Наш салон –один из лучших в Москве по пошиву современной одежды для женщин, мужчин и детей! А еще, «МАРиАН» — это уютное ателье, в стенах которого всегда царит доброжелательная атмосфера.
Мы открыты к общению, поэтому обсуждаем с клиентом каждый нюанс, а также учитываем все его пожелания. Наши опытные специалисты с радостью помогут подобрать удачную модель одежды, предложат различные варианты материалов, покроя, отделки и фурнитуры, а также моментально сделают правильный расчет необходимого количества ткани.
Салон-ателье «МАРиАН» — отличный выбор тех, кто предпочитает индивидуальный пошив одежды на заказ!