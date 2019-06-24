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Пошив одежды на заказ. Ателье МАРиАН

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Пошив мужской одежды на заказ ателье МАРиАН

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Пошив трикотажной одежды на заказ МАРиАН

Пошив одежды на заказ – специализация ателье «МАРиАН»

Очередные поиски подходящей одежды в столичных магазинах и бутиках оказались абсолютно безуспешными? Не отчаивайтесь, а лучше – сразу загляните в салон-ателье «МАРиАН» на Ленинском!

Мы предлагаем широчайший спектр услуг по пошиву одежды на заказ – от изготовления офисных look’ов до создания уникальных в своем роде вечерних и свадебных нарядов. Индивидуальный пошив одежды – наша основная специализация.

Мы говорим решительное «Нет!» табличным размерам и неточному крою, девиз ателье – только идеальная посадка и максимальный комфорт! К тому же, бережно сшитая нашими мастерицами одежда ничем не отличается от магазинной, а вот по качеству – в разы превосходит последнюю!

Индивидуальный пошив одежды от ателье «МАРиАН» – это:

  • 100-процентная гарантия безупречной посадки на фигуре любого типа;
  • оптимальный способ получить желаемую вещь, сэкономив время и силы на утомительный шопинг;
  • уникальная возможность пополнить гардероб единственной в своем роде одеждой, созданной с учетом всех стилистических предпочтений.

Профессионализм модельеров-дизайнеров, портных и швей мастерской «МАРиАН» позволяет воплотить в жизнь любую идею клиента, вне зависимости от сложности фасона или ткани. Мы предлагаем индивидуальный подход, обеспечиваем высочайшее качество работы и гарантируем превосходный результат.

Стоимость пошива одежды весьма демократична, а сроки выполнения заказов – строго фиксированные. Соответственно, сшить одежду в ателье удастся предельно быстро, при этом – в качестве готового изделия не получится усомниться.

Услуги по пошиву одежды

Мастерицы салона-ателье «МАРиАН» оказывают следующие услуги по изготовлению одежды по индивидуальным меркам:

  • пошив женской одежды
  • сарафаны и платья – деловые, повседневные, коктейльные, свадебные;
  • майки и футболки;
  • жакеты, жилеты и кардиганы;
  • юбки, брюки, шорты и комбинезоны;
  • костюмы – деловые, корпоративные, спортивные, стилизованные, карнавальные;
  • верхняя одежда – накидки, куртки, пальто, плащи, шубы, дубленки и многое другое.
  • пошив мужской одежды
  • костюмы и смокинги;
  • рубашки и сорочки;
  • пиджаки и жилеты;
  • брюки, джинсы, комбинезоны и шорты;
  • жилеты, плащи, тренчи, пальто и многое другое.
  • пошив детской одежды
  • платья и сарафаны;
  • юбки, брюки, комбинезоны и шорты;
  • майки, футболки, пижамы;
  • школьная форма;
  • верхняя одежда.
  • пошив верхней одежды из кожи и меха
  • шубы и полушубки;
  • дубленки и куртки;
  • парки и пуховики;
  • жилеты и болеро;
  • манто и палантины;
  • шапки, береты и многое другое.

6 этапов индивидуального пошива одежды:

  1. обсуждение модели (создание и одобрение эскиза, выбор и расчет количества тканей, подбор подходящей фурнитуры);
  2. снятие индивидуальных замеров;
  3. отшив изделия по персонально разработанным лекалам;
  4. первая примерка с последующей корректировкой для безупречной посадки;
  5. дошив изделия с учетом внесенных в крой изменений;
  6. финальная примерка и выдача готового изделия.

 

У вас есть идеи по созданию идеального платья, пальто или костюма? Срочно приходите к нам с заказом на обновку! Наш салон –один из лучших в Москве по пошиву современной одежды для женщин, мужчин и детей! А еще, «МАРиАН» — это уютное ателье, в стенах которого всегда царит доброжелательная атмосфера.

Мы открыты к общению, поэтому обсуждаем с клиентом каждый нюанс, а также учитываем все его пожелания. Наши опытные специалисты с радостью помогут подобрать удачную модель одежды, предложат различные варианты материалов, покроя, отделки и фурнитуры, а также моментально сделают правильный расчет необходимого количества ткани.

Салон-ателье «МАРиАН» — отличный выбор тех, кто предпочитает индивидуальный пошив одежды на заказ!

Свяжитесь с нами

+7(495)920-60-58
С 10-00 до 20-00
Пн-Сб


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АТЕЛЬЕ НА ЛЕНИНСКОМ ПРОСПЕКТЕ

г.Москва, Ленинский проспект д.110, корп.1

 +7(495 )920-60-58

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    АТЕЛЬЕ НА ЛЕНИНСКОМ ПРОСПЕКТЕ

    г.Москва, Ленинский проспект д.110, корп.1

     +7(495 )920-60-58

    vmarian.atele@mail.ru

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